Apagada pintura de anjo parecido com Meloni em igreja de Roma por ordem de um padre
DR
Internacional

Apagada pintura de anjo parecido com Meloni em igreja de Roma por ordem de um padre

Um dos dois anjos numa capela da Basílica de São Lourenço, perto da sede do governo, foi alterado para ficar praticamente idêntico à primeira-ministra de Itália.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Foi apagado o rosto, muito parecido ao de Giorgia Meloni, de um anjo restaurado numa pintura numa igreja no centro de Roma, por ordem de um padre, na sequência de uma polémica política e religiosa.

Um dos dois anjos numa capela da Basílica de São Lourenço em Lucina, perto da sede do governo, foi alterado para ficar praticamente idêntico à primeira-ministra, a primeira mulher a ocupar o cargo de líder do executivo de Itália.

A imagem foi descoberta no sábado pelo jornal de centro-esquerda La Repubblica e provocou indignação entre figuras da oposição e do clero, nomeadamente o Cardeal Baldo Reina, Vigário Geral da diocese de Roma.

Apagada pintura de anjo parecido com Meloni em igreja de Roma por ordem de um padre
Itália investiga pintura de anjo em igreja supostamente restaurado para se assemelhar a Meloni

Quando a igreja foi reaberta nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, o rosto semelhante ao de Meloni havia sido apagado, deixando o anjo sem cabeça.

"Sempre disse que se se houvesse controvérsia, nós removeríamos a imagem. Havia uma procissão de pessoas que vinham vê-la em vez de assistir à missa ou rezar. Isso não era aceitável", disse o padre Daniele Micheletti à agência de notícias italiana ANSA.

O artista amador que restaurou a pintura, Bruno Valentinetti, confirmou que o Vaticano lhe pediu para a apagar a imagem.

Um porta-voz da Santa Sé recusou comentar a polémica. Já a diocese de Roma disse que divulgará um comunicado mais tarde.

No sábado, o Cardeal Baldo Reina manifestou "amargura" com o incidente, ordenou uma investigação e alertou que "as imagens de arte sacra e da tradição cristã não podem ser mal utilizadas ou exploradas".

O Ministério da Cultura de Itália também anunciou uma investigação, enquanto Meloni desvalorizou o incidente, tendo chegado a publicar uma fotografia da pintura no Instagram. "Não, definitivamente não pareço um anjo", legendou.

A pintura alterada foi feita em 2000 e não está sob qualquer proteção patrimonial. Valentinetti é o autor original e foi-lhe pedido que a restaurasse para corrigir os danos causados ​​pela água, explicou o padre Micheletti no sábado.

Giorgia Meloni
Itália
Roma
Basílica de São Lourenço

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt