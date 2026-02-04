Apagada pintura de anjo parecido com Meloni em igreja de Roma por ordem de um padre

Foi apagado o rosto, muito parecido ao de Giorgia Meloni, de um anjo restaurado numa pintura numa igreja no centro de Roma, por ordem de um padre, na sequência de uma polémica política e religiosa. Um dos dois anjos numa capela da Basílica de São Lourenço em Lucina, perto da sede do governo, foi alterado para ficar praticamente idêntico à primeira-ministra, a primeira mulher a ocupar o cargo de líder do executivo de Itália.A imagem foi descoberta no sábado pelo jornal de centro-esquerda La Repubblica e provocou indignação entre figuras da oposição e do clero, nomeadamente o Cardeal Baldo Reina, Vigário Geral da diocese de Roma..Itália investiga pintura de anjo em igreja supostamente restaurado para se assemelhar a Meloni. Quando a igreja foi reaberta nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, o rosto semelhante ao de Meloni havia sido apagado, deixando o anjo sem cabeça."Sempre disse que se se houvesse controvérsia, nós removeríamos a imagem. Havia uma procissão de pessoas que vinham vê-la em vez de assistir à missa ou rezar. Isso não era aceitável", disse o padre Daniele Micheletti à agência de notícias italiana ANSA. O artista amador que restaurou a pintura, Bruno Valentinetti, confirmou que o Vaticano lhe pediu para a apagar a imagem.Um porta-voz da Santa Sé recusou comentar a polémica. Já a diocese de Roma disse que divulgará um comunicado mais tarde.No sábado, o Cardeal Baldo Reina manifestou "amargura" com o incidente, ordenou uma investigação e alertou que "as imagens de arte sacra e da tradição cristã não podem ser mal utilizadas ou exploradas".O Ministério da Cultura de Itália também anunciou uma investigação, enquanto Meloni desvalorizou o incidente, tendo chegado a publicar uma fotografia da pintura no Instagram. "Não, definitivamente não pareço um anjo", legendou..A pintura alterada foi feita em 2000 e não está sob qualquer proteção patrimonial. Valentinetti é o autor original e foi-lhe pedido que a restaurasse para corrigir os danos causados pela água, explicou o padre Micheletti no sábado.