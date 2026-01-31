Itália investiga pintura de anjo em igreja supostamente restaurado para se assemelhar a Meloni

Um anjo numa igreja no centro de Roma foi restaurado, supostamente de forma a ficar parecido com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, avançou este sábado (31 de janeiro) um jornal nacional. O caso levou o Ministério da Cultura a abrir uma investigação, enquanto Meloni reagiu com humor à situação.Numa notícia de primeira página, o diário la Repubblica afirma que um de dois anjos numa capela da Basílica de São Lourenço em Lucina tinha sido alterado para se assemelhar à conservadora de 49 anos, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de governo em Itália.O artigo foi publicado acompanhado por fotografias do "antes" e do "depois" da pintura, afirmando que o anjo tinha anteriormente a aparência de um "querubim genérico".O Ministério da Cultura informou ter instruído o principal responsável pelo património artístico de Roma para realizar uma inspeção à pintura restaurada ainda este sábado, antes de "decidir os próximos passos".O Movimento 5 Estrelas, da oposição, criticou o episódio, segundo a Reuters: "Não podemos permitir que a arte e a cultura corram o risco de se tornarem uma ferramenta de propaganda ou de qualquer outra coisa, independentemente de o rosto representado ser o da primeira-ministra".O pároco da basílica, Daniele Micheletti, explicou à agência de notícias ANSA que as decorações da capela foram retocadas recentemente devido a danos causados por infiltrações de água. As obras originais datavam apenas do ano 2000, pelo que não estavam sob qualquer proteção de património histórico.O restauro foi executado pelo mesmo artista que criou a pintura original, Bruno Valentinetti. O artista contestou a sugestão de que teria alterado a imagem, declarando aos jornalistas: "Restaurei o que lá estava antes... há 25 anos".Quanto a Meloni, a própria publicou uma imagem da pintura em causa no Instagram, com a legenda: "Não, eu definitivamente não pareço um anjo", acompanhada por um emoji a rir.