A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.EPA/FABIO CIMAGLIA
Internacional

Itália investiga pintura de anjo em igreja supostamente restaurado para se assemelhar a Meloni

Ministério da Cultura ordena inspeção urgente após jornal denunciar que querubim na Basílica de São Lourenço em Lucina foi alterado para ficar com as feições da primeira-ministra italiana.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

Um anjo numa igreja no centro de Roma foi restaurado, supostamente de forma a ficar parecido com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, avançou este sábado (31 de janeiro) um jornal nacional. O caso levou o Ministério da Cultura a abrir uma investigação, enquanto Meloni reagiu com humor à situação.

Numa notícia de primeira página, o diário la Repubblica afirma que um de dois anjos numa capela da Basílica de São Lourenço em Lucina tinha sido alterado para se assemelhar à conservadora de 49 anos, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de governo em Itália.

O artigo foi publicado acompanhado por fotografias do "antes" e do "depois" da pintura, afirmando que o anjo tinha anteriormente a aparência de um "querubim genérico".

O Ministério da Cultura informou ter instruído o principal responsável pelo património artístico de Roma para realizar uma inspeção à pintura restaurada ainda este sábado, antes de "decidir os próximos passos".

O Movimento 5 Estrelas, da oposição, criticou o episódio, segundo a Reuters: "Não podemos permitir que a arte e a cultura corram o risco de se tornarem uma ferramenta de propaganda ou de qualquer outra coisa, independentemente de o rosto representado ser o da primeira-ministra".

O pároco da basílica, Daniele Micheletti, explicou à agência de notícias ANSA que as decorações da capela foram retocadas recentemente devido a danos causados por infiltrações de água. As obras originais datavam apenas do ano 2000, pelo que não estavam sob qualquer proteção de património histórico.

O restauro foi executado pelo mesmo artista que criou a pintura original, Bruno Valentinetti. O artista contestou a sugestão de que teria alterado a imagem, declarando aos jornalistas: "Restaurei o que lá estava antes... há 25 anos".

Quanto a Meloni, a própria publicou uma imagem da pintura em causa no Instagram, com a legenda: "Não, eu definitivamente não pareço um anjo", acompanhada por um emoji a rir.

Giorgia Meloni
Itália

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt