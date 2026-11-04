Reino Unido pede desculpa após obrigar crianças ucranianas refugiadas a aprender russo

O governo do Reino Unido pediu desculpa esta quarta-feira após vários anos de denúncias de que crianças ucranianas refugiadas da guerra no seu país estavam a ser pressionadas a aprender russo nas escolas, citando uma falta da disciplina de Ucraniano no ensino secundário -- o GCSE.

O pedido de desculpas foi feito pela secretária de Estado para as escolas, Georgia Gould, enquanto anunciava o financiamento de uma disciplina de Ucraniano nas escolas britânicas.

“Tantos estudantes foram pressionados a estudar Russo. Lamento imenso que tenham sido colocados nessa situação. É muito importante que tenham acesso ao GCSE de Ucraniano", afirmou Gould, sublinhando que era um dos pedidos do governo e da comunidade ucraniana.

Segundo o jornal britânico The Guardian, que avançou a notícia, a criação desta disciplina já era um pedido há vários anos, inclusive vindo do ministério da Educação em Kiev. Em 2024, o ministério escreveu uma carta para avisar Londres que estavam "profundamente preocupados pela falta de um GCSE".

"Muitas crianças ucranianas estão a ser pressionadas pelos funcionários das escolas para fazerem o GCSE em Russo", acrescentou o governo.

A governante disse que o executivo estava "orgulhoso" de ter financiado esta disciplina e da "parceria feita com o governo ucraniano". Por sua vez, Andrii Butenko, ministro da educação da Ucrânia, disse que esta medida iria dar "uma oportunidade igual" às crianças "obrigadas a sair de casa" devido à guerra "para escolher a sua língua nativa como uma disciplina do GCSE".