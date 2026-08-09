Reino Unido: Governo quer baixar o custo de vida, oposição contesta "hipocrisia descarada"

A economia do Reino Unido sofre com a inflação elevada e os britânicos sentem as diferenças na pele. O novo primeiro ministro quer inverter a tendência, mas a oposição acusa-o de "hipocrisia descarada".Andy Burnham tornou-se primeiro ministro do Reino Unido em julho, ao suceder a Keir Starmer. Segundo o The Guardian, a partir da próxima semana, vai viajar em campanha e, apesar de o roteiro não ser (ainda) conhecido, a expetativa é que visite zonas em que o Partido Trabalhista (atualmente no governo) perdeu eleitorado nos últimos anos.O chefe de governo deverá apresentar medidas tendo em vista a redução do custo de vida e a revitalização do comércio local. Em causa está a promoção de um "plano de 10 anos para trazer de volta a esperança", que tem sido muito contestado pela oposição.Recorde-se que a inflação foi de 2,6% em julho, face ao mesmo mês do ano passado.Do lado do Partido Conservador, Mel Stride acusou o primeiro ministro de "hipocrisia descarada" e de estar a prejudicar o comércio local através de "burocracia excessiva", que resulta no encerramento de determinadas empresas.O próprio salientou ainda que o governo está a "conspirar para libertar criminosos perigosos nas nossas ruas", depois de se saber que cerca de cinco mil criminosos (incluindo homicidas) vão ser libertados pelas prisões, em função de falta de espaço.Mais à direita, o porta-voz do Tesouro do Reform UK, Robert Jenrick, sublinhou a intenção de ver cortes na carga fiscal sobre o consumo de energia. O próprio alega que "já passou da hora de o Partido Trabalhista cortar os gastos exorbitantes com benefícios sociais para que possamos aliviar a pressão sobre a maioria trabalhadora que mantém o nosso país unido."Pelos Democratas Liberais, que dizem posicionar-se ao centro, Daisy Cooper deu força às críticas de Stide sobre a burocracia. De acordo com a parlamentar, o primeiro ministro vai "embarcar numa digressão de vaidade", apontou..Reforma social testa “lua de mel” de Burnham .Burnham promete rutura à esquerda, mas terá de unir fações trabalhistas