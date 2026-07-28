Andy Burnham disposto a usar o seu “capital político” para enfrentar a reforma social.
Andy Burnham disposto a usar o seu “capital político” para enfrentar a reforma social.FOTO:EPA/JASON ALDEN / POOL
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Reforma social testa “lua de mel” de Burnham

Novo primeiro-ministro ganha terreno nas sondagens, mas prepara-se para entrar num debate divisivo da política britânica.
Susana Salvador
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