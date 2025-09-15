Reino Unido anuncia envio de caças para a Polónia após incursões russas

Seguindo as medidas de fortalecimento da presença da NATO para missões de defesa aérea na Polónia, o Reino Unido anunciou nesta segunda-feira, 15 de setembro, o envio de aviões de combate Typhoon ao país do leste europeu nos próximos dias. A decisão da organização e dos britânicos surge como resposta às recentes incursões de drones russos nos espaços aéreos da Polónia e da Roménia, que tem levantado preocupação no ocidente. As informações do envio dos aviões foram anunciadas pelo Governo britânico em comunicado citado pela agência EFE.Os caças vão operar a partir da base da Real Força Aérea em Coningsby, no nordeste de Inglaterra, com o apoio de aviões cisterna Voyager. A missão contará com a participação de forças da Dinamarca, França e Alemanha, com o objetivo de "dissuadir a agressão e proteger o espaço aéreo da NATO", lê-se na nota a qual a agência teve acesso. A ação inglesa ocorre no âmbito da operação Sentinela Oriental, apresentada por Mark Rutte - secretário-geral da NATO - na última sexta-feira (12), e que promete reforçar o flanco leste da Aliança Atlântica."A Rússia comporta-se de forma temerária e representa uma ameaça direta à segurança europeia", afirmou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, citado no comunicado. "Estes aviões não são apenas uma demonstração de força, são vitais para dissuadir, assegurar o espaço aéreo da NATO e proteger a nossa segurança nacional e a dos nossos aliados", acrescentou.O ministro da Defesa, John Healey, classificou as ações de Moscovo como "imprudentes, perigosas e inéditas". Para Healey, essas ações "só servem para reforçar a unidade" dos países membros da NATO.A medida segue-se à reunião do Conselho do Atlântico Norte, realizada na quarta-feira (10) passada a pedido da Polónia, em que os aliados manifestaram "plena solidariedade" com Varsóvia. "Os caças Typhoon vão contribuir para travar a agressão russa e, se for preciso, garantir a defesa do espaço aéreo da NATO", complementou Starmer..Kremlin afirma que “a NATO está em guerra com a Rússia” .NATO reforça presença no flanco leste após incidente com drones russos na Polónia