NATO reforça presença no flanco leste após incidente com drones russos na Polónia
Internacional

NATO reforça presença no flanco leste após incidente com drones russos na Polónia

Mark Rutte anunciou o reforço da presença militar para "fortalecer ainda mais a postura" defesa naquele flanco que faz fronteira com a Rússia.
A NATO vai reforçar a vigilância e segurança no flanco leste da Aliança Atlântica, depois do incidente em que drones russos entraram no espaço aéreo da Polónia, anunciou hoje a organização.

Em conferência de imprensa, no quartel-general da NATO, em Bruxelas, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, anunciou o reforço da presença militar para "fortalecer ainda mais a postura" defesa naquele flanco que faz fronteira com a Rússia.

O reforço militar não é exclusivo para a Polónia, mas o anúncio foi feito dias após uma invasão do espaço aéreo polaco por drones (veículos aéreos não tripulados) russos, que foram intercetados pela Força Aérea polaca.

