Rei Felipe VI de Espanha.
Rei Felipe VI de Espanha.EPA/ANGELO CARCONI
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Rei divide Espanha mas agrada ao México ao admitir “abusos” na Conquista da América

Sete anos depois de o então presidente mexicano ter exigido um pedido de desculpas do monarca pelos acontecimentos de há cinco séculos, Felipe VI quebrou o silêncio.
Susana Salvador
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Internacional
Espanha
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Claudia Sheinbaum
Colonialismo
Felipe VI
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