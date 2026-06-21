Rei Carlos vai divulgar a sua declaração de rendimentos

O rei Carlos III será o primeiro monarca britânico dos tempos modernos a revelar a sua declaração de rendimentos. A Casa Real britânica confirmou que este irá divulgar quanto paga em impostos, numa decisão que estará relacionada com o escrutíneo a que a família real está sujeita após o escândalo a envolver o ex-príncipe André, após o caso Epstein.Desde 1993, na sequência de uma prática introduzida pela rainha Isabel II, que o monarca britânico paga impostos sobre os seus rendimentos privados, mesmo não sendo obrigado a fazê-lo por lei. E, embora também não seja obrigado a revelar a sua declaração de rendimentos, Carlos decidiu fazê-lo, como fez em 2022, após a morte da mãe e antes de subir ao trono.De acordo com um porta-voz do palácio de Buckingham, a decisão foi tomada a pedido do próprio rei e faz parte das "adaptações implementadas desde a sua subida ao trono". "O nosso objetivo é explicar todos os elementos das finanças reais de uma forma que aumente a clareza e a acessibilidade, inserindo-os num contexto histórico e constitucional", acrescentou o porta-voz.De acordo com a BBC, a declaração de rendimentos será divulgada na quinta-feira, 25 de junho.