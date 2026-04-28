Rei Carlos III e Donald Trump reúnem-se na Casa Branca em visita histórica de Estado

O presidente dos EUA, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, receberam, esta segunda-feira (27), o rei Carlos III de Inglaterra e a rainha Camilla no Pórtico Sul da Casa Branca, dando início a uma visita de Estado de quatro dias, a primeira do género em quase duas décadas. Após os cumprimentos iniciais e as fotografias da praxe no tapete vermelho, os dois casais recolheram ao interior para um chá privado na Green Room, no andar nobre da residência presidencial.. Esta é a primeira vez que um monarca britânico reinante visita a Casa Branca desde a viagem da Rainha Isabel II em 2007, durante a presidência de George W. Bush. O encontro ocorre num momento crucial, coincidindo com as celebrações do Semiquincentenário dos Estados Unidos (os 250 anos da Declaração de Independência) e servindo como um esforço para reforçar a "relação especial" entre as duas nações num cenário de tensões geopolíticas globais.A agenda desta segunda-feira à tarde (em Washington, já noite em Lisboa) foi propositadamente leve, focando-se em interesses partilhados. Os Trump acompanharam o casal real numa visita rápida às colmeias da Casa Branca no Jardim Sul. Este gesto foi um invocação direta ao apoio do monarca à conservação ambiental e à biodiversidade. Melania Trump, que liderou pessoalmente os preparativos para a visita, mandou expandir e redesenhar a estrutura das colmeias para esta ocasião.Durante o percurso pelos jardins, o Presidente terá também mostrado ao Rei um novo retrato seu, que retrata a sua reação ao atentado de 2024, sublinhando o tom pessoal que Trump deseja imprimir neste encontro.Festa no jardim e honras militaresAo final do dia, o rei e a rainha tinham presença marcada numa garden party na residência do embaixador britânico, um vasto complexo de tijolo vermelho na Massachusetts Avenue. O evento deveria reunir figuras de destaque da comunidade britânica e norte-americana, celebrando os laços culturais entre os dois países.Esta terça-feira, o programa intensifica-se com uma receção cerimonial completa no Jardim Sul, que incluirá uma salva de 21 tiros e as honras militares das "US Army Herald Trumpets". Um dos momentos mais aguardados será o "Pass in Review", onde cerca de 500 membros das forças armadas dos EUA participarão num desfile de honra, algo inédito para uma visita de Estado.O Rei Carlos III fará ainda história ao dirigir-se a uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos, sendo apenas o segundo monarca britânico a receber tal honra, depois da sua mãe em 1991. A visita culminará com um jantar de Estado de gala na Sala Este da Casa Branca.