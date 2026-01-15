Regresso antecipado devido a doença. Astronautas da Estação Espacial Internacional já estão de volta à Terra

Uma cápsula da SpaceX, transportando quatro astronautas num regresso de emergência à Terra, decido a um problema de saúde de um deles, aterrou em segurança na manhã desta quinta-feira, 15 de janeiro, no Oceano Pacífico, perto da Califórnia. A cápsula Crew Dragon aterrou de paraquedas em águas calmas perto de San Diego por volta das 00h45 EST (08h45 em Lisboa), concluindo uma descida de mais de 10 horas da Estação Espacial Internacional e uma reentrada incandescente na atmosfera terrestre.A operação foi transmitida em direto por uma webcast conjunta da NASA e da SpaceX. A bordo vinham Zena Cardman e Mike Fincke, da NASA, Kimi Yui, da Agência de Exploração Espacial do Japão (JAXA), e Oleg Platonov, da agência russa Roscosmos.. Esta é a primeira vez que uma tripulação da Estação Espacial Internacional tem de fazer o regresso antecipado, sendo que este se deve a "um risco persistente" e não devido a uma questão de emergência.Até ao momento não foi divulgado o nome do astronauta doente, nem o estado em que se encontra. A NASA queria que regressasse à Terra o mais rapidamente possível para receber os cuidados adequados e fazer exames de diagnóstico, garantindo que este estava estável."É tão bom estar em casa", disse a comandante da cápsula, a astronauta da NASA Zena Cardman.Foi um final inesperado para uma missão que começou em agosto e deixou o laboratório orbital com apenas um norte-americano e dois russos a bordo.A NASA e a SpaceX disseram que vão tentar antecipar o lançamento de uma nova tripulação de quatro pessoas, previsto para meados de fevereiro.A entrada na atmosfera e a aterragem no mar não exigiram alterações ou acomodações especiais, disseram as autoridades, e o navio de recuperação tinha a bordo a sua equipa habitual de especialistas médicos.O astronauta adoeceu ou ficou ferido 7 de janeiro, o que levou a NASA a cancelar a caminhada espacial de Cardman e Fincke no dia seguinte e, consequentemente, ao regresso antecipado. .Astronautas da NASA antecipam regresso à Terra devido a "problema de saúde"