Astronautas da NASA antecipam regresso à Terra devido a "problema de saúde"

Quatro astronautas de uma tripulação da NASA a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) iniciam esta quarta-feira, 14 de janeiro, o processo de regresso antecipado à Terra devido a um problema de saúde que afeta um deles.A decisão foi tomada pela agência espacial norte-americana e visa preservar a saúde do tripulante que vive e trabalha no laboratório da ISS. Nesse sentido, a nave Dragon, da SpaceX, deve amarar na costa da Califórnia durante a madrugada de quinta-feira (15) e nela estarão Zena Cardman e Mike Fincke, da NASA, Kimi Yui, da Agência de Exploração Espacial do Japão (JAXA), e Oleg Platonov, da agência russa Roscosmos.Até ao momento não foi divulgado o nome do astronauta doente, nem o estado em que se encontra, tendo a NASA se limitado a dizer que está estável.A NASA tinha anunciado na passada quinta-feira que iria antecipar o regresso de quatro astronautas que estavam a bordo da ISS, depois de na véspera ter cancelado uma caminhada espacial de dois dos astronautas.Esta é a primeira vez que uma tripulação da ISS tem de fazer o regresso antecipado, sendo que ele se deve a "um risco persistente" e não devido a uma questão de emergência.Os quatro astronautas que vão regressar encontravam-se nesta missão na ISS desde 1 de agosto e deveriam regressar no final deste mês, uma vez que cada uma das expedições dura habitualmente seis meses..Astronautas chineses regressam à Terra após ficarem presos na estação espacial devido a fissura na janela.Tripulação que foi "resgatar" astronautas retidos na Estação Espacial Internacional regressou à Terra