Astronautas da NASA antecipam regresso à Terra devido a "problema de saúde"
FOTO: ISS/NASA
Internacional

Quatro tripulantes da Estação Espacial Internacional deve amarar na costa da Califórnia na madrugada desta quinta-feira. É a primeira vez que uma doença antecipa regresso de uma tripulação.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Quatro astronautas de uma tripulação da NASA a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) iniciam esta quarta-feira, 14 de janeiro, o processo de regresso antecipado à Terra devido a um problema de saúde que afeta um deles.

A decisão foi tomada pela agência espacial norte-americana e visa preservar a saúde do tripulante que vive e trabalha no laboratório da ISS. Nesse sentido, a nave Dragon, da SpaceX, deve amarar na costa da Califórnia durante a madrugada de quinta-feira (15) e nela estarão Zena Cardman e Mike Fincke, da NASA, Kimi Yui, da Agência de Exploração Espacial do Japão (JAXA), e Oleg Platonov, da agência russa Roscosmos.

Até ao momento não foi divulgado o nome do astronauta doente, nem o estado em que se encontra, tendo a NASA se limitado a dizer que está estável.

A NASA tinha anunciado na passada quinta-feira que iria antecipar o regresso de quatro astronautas que estavam a bordo da ISS, depois de na véspera ter cancelado uma caminhada espacial de dois dos astronautas.

Esta é a primeira vez que uma tripulação da ISS tem de fazer o regresso antecipado, sendo que ele se deve a "um risco persistente" e não devido a uma questão de emergência.

Os quatro astronautas que vão regressar encontravam-se nesta missão na ISS desde 1 de agosto e deveriam regressar no final deste mês, uma vez que cada uma das expedições dura habitualmente seis meses.

NASA
astronautas
ISS

No stories found.
