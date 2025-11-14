Astronautas chineses regressam à Terra após ficarem presos na estação espacial devido a fissura na janela

Os três astronautas chineses que estavam retidos na estação espacial Tiangong, devido a fissuras na janela da cápsula em que viajaram, regressaram esta sexta-feira, 14 de novembro, à Terra, de acordo com informações da Agência Espacial da China (CMSA)..Os três homens faziam parte da missão Shenzhou-20 que estava há seis meses na estação espacial Tiangong, permanentemente habitada. Deviam ter regressado a 5 de novembro, mas a viagem acabou por ser adiada para que fosse reparada uma fissura causada por um “suposto impacto de microdetritos espaciais” numa janela da cápsula. Nesse sentido, o regresso só aconteceu nove dias depois do previsto para que não corressem qualquer risco de acidente na reentrada no atmosfera terrestre.A cápsula que transportou os três astronautas pousou na Mongólia Interior, no norte da China.Antes de iniciarem o regresso à Terra, os três astronautas da missão Shenzhou-20 e dos recém-chegados da Shenzhou-21, que os foram substituir na estação espacial, fizeram aquele que é considerado o primeiro churrasco no espaço, com um forno adaptado que permite cozinhar com a ausência de gravidade, permitindo assim a tripulação da obrigatoriedade de comer alimentos previamente confecionados em Terra..Astronautas chineses completam segunda caminhada espacial na missão Shenzhou-20.Tripulação que foi "resgatar" astronautas retidos na Estação Espacial Internacional regressou à Terra