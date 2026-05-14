“Reforçar a nossa defesa não é um objetivo militarista ou bélico, mas sim pacífico”
FOTO: Paulo Spranger
Internacional

“Reforçar a nossa defesa não é um objetivo militarista ou bélico, mas sim pacífico”

O diretor da Fundação Konrad Adenauer para Espanha e Portugal, Ludger Gruber, participou em Lisboa no XV Encontro Triângulo Estratégico (América Latina, Europa e África), uma iniciativa do IPDAL. Gruber, cuja fundação está ligada à CDU do chanceler Merz, conversou com o DN sobre as relações da Alemanha com os EUA, o apoio à Ucrânia e o futuro da UE.
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