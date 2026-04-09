Quatro mortos em travessia ilegal do Canal da Mancha

Dois homens e duas mulheres morreram esta quinta-feira, 9 de abril, de manhã, durante uma tentativa de atravessar ilegalmente o Canal da Mancha em direção a Inglaterra, anunciou o presidente da Câmara de Pas-de-Calais, no local do acidente.O acidente aconteceu na zona de Equihen-Plage, no norte de França, de onde costumam sair os barcos insufláveis com migrantes irregulares para fazer a travessia em direção ao Reino Unido.Estas quatro pessoas “tentaram embarcar num táxi aquático” e “as correntes, que podem ser perigosas nesta região, arrastaram-nas”, lamentou François-Xavier Lauch.Segundo o autarca, o número de mortos “ainda é provisório”.Além das vítimas mortais, uma pessoa teve também de ser tratada por hipotermia e sofreu ferimentos ligeiros, enquanto outras 37 foram levadas para o hospital, acrescentou.As quatro pessoas que morreram eram adultas, confirmou a procuradora de Boulogne-sur-Mer, Cécile Gressier, adiantando, no entanto, que as suas nacionalidades das vítimas ainda não foram divulgadas.Segundo a procuradora, o barco tinha “aproximadamente 30 pessoas” a bordo.A técnica do táxi aquático permite aos traficantes resgatarem os migrantes diretamente da água para evitar as forças de segurança presentes em terra, que impedem as partidas das praias.Dois migrantes morreram no dia 01 de abril durante uma destas arriscadas e frequentemente caóticas travessias, naquelas que foram as primeiras mortes de migrantes no mar na fronteira franco-britânica desde o início do ano.No ano passado, pelo menos 29 migrantes terão morrido no mar nesta região, de acordo com uma contagem da agência de notícias francesa AFP com base em fontes oficiais.A imigração ilegal para Inglaterra a partir da costa norte de França tornou-se uma dificuldade permanente nas relações entre Paris e Londres.