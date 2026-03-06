Quatro detidos no Reino Unido por suspeitas de espionagem para o Irão

A Polícia Metropolitana deteve, em Londres e Watford, na madrugada desta sexta-feira quatro pessoas suspeitas de espionagem no Reino Unido para o Irão.De acordo com a BBC, foram detidos um iraniano e três cidadãos com dupla nacionalidade britânica e iraniana, no âmbito de uma operação antiterrorista. São suspeitos de estarem envolvidos com um serviço de informações estrangeiro.De acordo com o The Guardian, outros seis homens foram detidos em Harrow por suspeita de cumplicidade em crime. Um dos homens foi também detido por suspeita de agressão a um polícia..Três pessoas detidas em Paris por espionagem e interferência a favor da Rússia