Quatro detidos no Reino Unido por suspeitas de espionagem para o Irão
FOTO: Tolga Akmen / EPA (Arquivo)
Internacional

Da operação policial resultaram outras seis detenções por outros crimes.
A Polícia Metropolitana deteve, em Londres e Watford, na madrugada desta sexta-feira quatro pessoas suspeitas de espionagem no Reino Unido para o Irão.

De acordo com a BBC, foram detidos um iraniano e três cidadãos com dupla nacionalidade britânica e iraniana, no âmbito de uma operação antiterrorista. São suspeitos de estarem envolvidos com um serviço de informações estrangeiro.

De acordo com o The Guardian, outros seis homens foram detidos em Harrow por suspeita de cumplicidade em crime. Um dos homens foi também detido por suspeita de agressão a um polícia.

