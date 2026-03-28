Nestlé denuncia roubo de quase 12 toneladas de chocolates KitKat com destino aos mercados europeus
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Nestlé denuncia roubo de quase 12 toneladas de chocolates KitKat com destino aos mercados europeus

Segundo a marca, foram 413.793 os chocolates roubados esta semana após terem saído da fábrica, em Itália.
DN/Lusa
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A Nestlé indicou este sábado, 28 de março, que cerca de 12 toneladas de KitKat, correspondentes a 413.793 embalagens de chocolate, foram roubados esta semana após terem saído da fábrica, em Itália.

Em comunicado, a empresa, que tem sede na Suíça, adiantou que “o veículo e a sua carga ainda não foram encontrados” e avisou que o roubo poderia provocar escassez do produto nas lojas em diversos mercados europeus, em época de Páscoa.

O carregamento foi roubado entre o local de produção e distribuição, sendo que o camião tinha saído do centro de Itália, com destino à Polónia, distribuindo os chocolates por vários pontos de venda ao longo do trajeto.

A Nestlé disse que os chocolates roubados podem acabar por entrar em canais de venda não oficiais na Europa.

Contudo, avisou que os consumidores e retalhistas podem identificar se o produto que recebem faz ou não parte do lote roubado através do código de barras.

“Embora apreciemos o excecional gosto dos criminosos, o facto é que o roubo de carga é um problema crescente para as empresas”, afirmou a KitKat, em comunicado.

A marca disse ainda que decidiu tornar público o caso face à implementação de esquemas mais sofisticados e na esperança de aumentar a consciencialização.

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