Nestlé denuncia roubo de quase 12 toneladas de chocolates KitKat com destino aos mercados europeus

A Nestlé indicou este sábado, 28 de março, que cerca de 12 toneladas de KitKat, correspondentes a 413.793 embalagens de chocolate, foram roubados esta semana após terem saído da fábrica, em Itália.Em comunicado, a empresa, que tem sede na Suíça, adiantou que “o veículo e a sua carga ainda não foram encontrados” e avisou que o roubo poderia provocar escassez do produto nas lojas em diversos mercados europeus, em época de Páscoa.O carregamento foi roubado entre o local de produção e distribuição, sendo que o camião tinha saído do centro de Itália, com destino à Polónia, distribuindo os chocolates por vários pontos de venda ao longo do trajeto. A Nestlé disse que os chocolates roubados podem acabar por entrar em canais de venda não oficiais na Europa.Contudo, avisou que os consumidores e retalhistas podem identificar se o produto que recebem faz ou não parte do lote roubado através do código de barras.“Embora apreciemos o excecional gosto dos criminosos, o facto é que o roubo de carga é um problema crescente para as empresas”, afirmou a KitKat, em comunicado.A marca disse ainda que decidiu tornar público o caso face à implementação de esquemas mais sofisticados e na esperança de aumentar a consciencialização.