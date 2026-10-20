À quarta é de vez. Roménia tem novo primeiro-ministro

O independente Luca Niculescu, de 55 anos, foi investido primeiro-ministro da Roménia nesta terça-feira em resultado da votação numa sessão plenária que juntou senadores e deputados. Niculescu, que precisava de 233 votos, recebeu o voto favorável de 280 representantes e 58 contra. "É um momento importante para a Roménia. Estamos a sair de seis meses de crise e vamos pôr mãos à obra imediatamente. A partir desta noite, vamos realizar a primeira reunião do governo. As prioridades já são conhecidas. A Roménia não pode esperar mais", foi a reação do novo chefe do executivo, que é diplomata e antigo jornalista.

A crise política foi desencadeada em maio, quando uma moção de censura fez cair o governo de coligação encabeçado pelo liberal Ilie Bolojan. A moção foi proposta pelo Partido Social Democrata (centro-esquerda), que integrava a coligação, e pela Aliança pela União dos Romenos (direita populista). A coligação ruiu quando Bolojan apresentou reformas que tinham como objetivo domar o défice e a inflação. Mas a maioria dos partidos no Parlamento defende o investimento no lugar da austeridade.

O novo governo é composto por 11 ministros do PSD e sete independentes e tem um prazo de validade mínimo de seis meses, segundo o acordo alcançado agora. Neste período, Niculescu irá apresentar um orçamento virado para o investimento.

Niculescu foi nomeado no dia 5, o quarto nome indicado pelo presidente Nicusor Dan. À Associated Press, o consultor político Cristian Andrei prevê que esta solução é um parêntesis na crise política que resulta de um quadro parlamentar fragmentado e que o PSD terá agora de negociar toda e qualquer iniciativa legislativa. "O otimismo que este Governo está a tentar projetar é muito difícil de alcançar com um orçamento muito limitado e recursos financeiros escassos. Isto colocará uma pressão adicional sobre este Governo por parte da sociedade, para que cumpra ou adote uma postura populista completa", prevê.

A Roménia tem estado sujeita a fortes tensões políticas desde as anuladas eleições presidenciais de 2024, depois de comprovada a interferência eleitoral russa. O vencedor da primeira volta que acabou por ser repetida, Calin Georgescu, encontra-se em prisão preventiva, suspeito de fraude financeira e organização criminosa.