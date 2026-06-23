O presidente romeno, Nicusor Dan, terá de designar um novo nome para primeiro-ministro.
O presidente romeno, Nicusor Dan, terá de designar um novo nome para primeiro-ministro.OLIVIER MATTHYS / EPA
Internacional

Roménia e Lituânia mergulhadas em crises políticas

Presidente romeno viu dois primeiros-ministros designados a falharem aprovação. Governo lituano demitiu-se.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Governo
Primeiro-ministro
Europa
Roménia
Lituânia
edição impressa
Nicusor Dan
Diário de Notícias
www.dn.pt