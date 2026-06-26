Quais são os países com mais terramotos fortes?

A combinação de dois terramotos seguidos na escala 7,2 e 7,5, sucessivamente, fizeram abanar a Venezuela. Apesar de estar numa zona do cruzamento de placas – das Caraíbas e da América do Sul – o país não consta no ranking dos países com mais sismos fortes nos últimos 20 anos, de acordo com os dados da NOAA, agência federal norte-americana que acompanha os sismos “significativos” -- ou seja, que tenham, no mínimo um milhão de dólares, dez ou mais mortos, magnitude 7,5 na escala de Richter, ou que tenha provocado um tsunami..1. ChinaO país com mais sismos significativos nos últimos 20 anos é a China. Desde 2006, a China registou 122 sismos deste tipo. Em 2008, a província de Sichuan foi palco de um sismo 7,9 na escala de Richter e em que morreram 87652 pessoas, um dos mais mortíferos de sempre..2. IndonésiaA Indonésia surge em segundo lugar, com 119 sismos fortes registados. Um deles, na região de Yogyakarta em 2006, matou 5782 pessoas e marcou 6,4 na escala de Richter..3. IrãoSegue-se o Irão, no centro da Ásia, com 65 sismos fortes registados no país. Em 2017, um terramoto 7.4 na escala de Richter na região fronteiriça de Kermanshah e junto ao Curdistão do Iraque matou 630 pessoas..4. JapãoO Japão, país com muita atividade sísmica, registou 62 sismos fortes, um deles sendo o forte terremoto que causou um tsunami em 2011, o mais forte registado no país e um dos mais fortes de sempre, atingido o 9,1 na escala de Richter..5. EUANos Estados Unidos teve 47 sismos significativos nos últimos 20 anos. Um deles, em Ridgewell, na Califórnia, causou 700 milhões de dólares em danos, tendo marcado 6,4 na escala de Richter..6. FilipinasSeguem-se as Filipinas, país insular do Oceano Índico em que se registaram 41 abalos fortes. Em 2013, a região de Bohol registou um terremoto 7.2 na escala de Richter e matou 222 pessoas..7. ÍndiaA Índia registou, neste tempo, 40 sismos significativos. O mais letal destes, porém, marcou 7,8 na escala de Richter e teve epicentro no vizinho Nepal, tendo 8.962 pessoas morrido devido aos danos causados pelo abalo em 2015..8. Turquia A Turquia teve 34 sismos deste género nos últimos 20 anos, incluindo da região de Gazientep, em 2023, que matou 53.537 pessoas só no país, sem contar com as vítimas na Síria, país vizinho que também foi afetado..9. PeruO Peru registou 35 sismos significativos nos últimos 20 anos, de acordo com a lista da NOAA. 593 pessoas morreram em 2007 num sismo 8.0 na escala de Richter..10. MexicoPor fim, o México registou 27 sismos fortes neste período. Em 2017, um abalo 7,1 na escala de Richter atingiu a capital do país, matando 228 pessoas só na cidade e 370 no resto do país. .E a Venezuela? E Portugal?A tragédia na Venezuela foi apenas o nono terramoto forte no país nas últimas duas décadas e já é o mais mortífero neste período. Já Portugal, por sua vez, não teve qualquer sismo que conste nesta lista..Sismos na Venezuela. O que se sabe sobre os portugueses atingidos pela tragédia.Pelo menos um morto na Indonésia após sismo de magnitude 7,4 e alerta de tsunami