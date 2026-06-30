Qatar nega a existência de negociações diretas entre Irão e Estados Unidos nos próximos dias

O Qatar, mediador no conflito Irão-Estados Unidos, disse esta terça-feira, 30 de junho, que não estão planeadas reuniões de alto nível nem conversações diretas nos próximos dias em Doha, para onde Washington e Irão enviaram representantes."Que eu saiba, não está agendado nenhum encontro direto entre as duas partes nos próximos dias", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) do Qatar, Majed Al-Ansari, acrescentando que a equipa norte-americana ia reunir-se com mediadores."Que eu saiba, não há nenhuma reunião de alto nível entre os dois lados", reforçou.Os enviados dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, já se reuniram com mediadores do Qatar em Doha para discutir o progresso das negociações, adiantou. "Estão aqui em Doha para se reunirem com mediadores e responsáveis do Qatar, e as discussões vão centrar-se em todas as questões regionais (...) incluindo, claro, negociações com o Irão, mas também com o Líbano", disse Al-Ansari. "Eles não estão aqui para negociações com os iranianos", acrescentou.O presidente norte-americano Donald Trump insistiu que tal reunião teria lugar, algo que Teerão sempre negou.Por outro lado, Al-Ansari salientou que os 6.000 milhões de dólares (cerca de 5.265 milhões de euros) em ativos iranianos congelados ainda não foram transferidos para Teerão e argumentou que a questão está ligada ao progresso nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão.O porta-voz explicou ainda que a linha de comunicação aberta para a redução das tensões foi usada para conter a troca de ataques registada no final da semana passada e garantiu que Doha está a coordenar com Omã a passagem segura de navios pelo estreito de Ormuz, antes bloqueado por Teerão.Estas declarações de Doha surgiram depois de Trump ter insistido, nas últimas horas, que durante o dia de hoje "haverá uma reunião" com o Irão no Qatar, embora tenha esclarecido que "talvez seja importante, talvez não".Teerão indicou na segunda-feira que uma delegação oficial ia viajar para Doha, mas excluiu contactos diretos com Washington.Pouco antes, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi, tinha indicado que "não há reuniões dos grupos técnicos de trabalho agendadas para esta semana", depois de o Paquistão, um dos países mediadores, ter confirmado na semana passada uma reunião marcada para segunda-feira ou terça-feira.No mesmo sentido, o porta-voz do MNE iraniano, Esmail Baghaei, antecipou que Teerão vai provavelmente realizar conversações no Qatar na quarta-feira sobre os seus ativos congelados."O que deverá acontecer em Doha, provavelmente amanhã [quarta-feira], são discussões com a parte do Qatar”, em particular relativas "à libertação de ativos iranianos congelados", disse Baghaei à imprensa, referindo-se às quantias iranianas bloqueadas no estrangeiro devido às sanções dos EUA e discutidas com vista a um acordo de paz entre Teerão e Washington.O Irão tem sido sujeito a décadas de sanções dos EUA que penalizam a economia e o sistema financeiro. O país também viu os seus ativos estrangeiros congelados na sequência da Revolução Islâmica em 1979.Não existem dados oficiais sobre os ativos iranianos congelados, mas os meios de comunicação locais estimaram recentemente que o montante se situa entre 100 mil milhões e 123 mil milhões de dólares (entre 87,75 e 108 mil milhões de euros).O Irão está a condicionar à libertação de alguns destes ativos qualquer acordo com os Estados Unidos para pôr fim duradouro à guerra no Médio Oriente.Os últimos dias foram marcados por tensões sobre a passagem pelo estreito de Ormuz e pelas trocas de ataques entre Teerão e Washington, após um ataque na quinta-feira contra uma embarcação com bandeira de Singapura que transitava por esta via navegável estratégica.Por seu lado, Teerão denunciou uma violação do cessar-fogo acordado há quase duas semanas e respondeu com ataques aos interesses norte-americanos no Médio Oriente, embora a situação tenha regressado a uma estabilidade frágil. .Irão rejeita reunião com os EUA no Qatar para discutir programa nuclear.EUA dizem que enviados estão a caminho de Doha para negociar. Irão nega reuniões marcadas para esta semana