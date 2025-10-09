Putin admite que a Rússia fez cair o avião de passageiros da Azerbaijan Airlines

O presidente russo Vladimir Putin admitiu esta quinta-feira, 9 de outubro, que o sistema de defesa aérea da Rússia foi a responsável por abater no final de dezembro de 2024 o avião de passageiros da Azerbaijan Airlines.O aparelho caiu no Cazaquistão tendo morrido 38 das 67 pessoas a bordo. O líder russo admitiu a responsabilidade durante um encontro com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. "Os dois mísseis não atingiram o avião diretamente, pois se isso tivesse acontecido, teria caído no local. Eles explodiram, talvez como medida de autodestruição, a cerca de 10 metros de distância, pelo que o dano foi causado pelos destroços dos mísseis", disse Putin, reconhecendo que foi por isso que o piloto disse aos controladores aéreos que se tinha tratado de uma "colisão com um bando de pássaros", conforme "está registrado nas chamadas caixas-negras".Na altura, Aliyev acusou a Rússia de ser responsável pelo acidente, mas desta vez agradeceu a Putin por ter lidado com o caso. Aliás, no seu discurso, o presidente russo pediu desculpa e prometeu pagar indemnizações."É claro que tudo o que for necessário será feito pelo lado russo no que diz respeito a indemnizações e a uma avaliação legal de todas as questões oficiais. É nosso dever fazer uma avaliação objetiva de tudo o que aconteceu e identificar as verdadeiras causas", sublinhou Putin.O avião despenhou-se durante o voo desde a capital do Azerbaijão, Baku, com destino a Grozny, a capital regional da república russa da Chechénia, quando virou em direção ao Cazaquistão e caiu ao tentar pousar. .Sobrevivente do voo da Azerbaijan Airlines revela filmagem antes e depois da queda. "Ouvi um estrondo e pensei que o avião fosse desintegrar-se".Dezenas de mortos e pelo menos 30 sobreviventes após queda de avião no Cazaquistão