“Provavelmente assistiremos a redução radical da presença cristã no Médio Oriente”
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“Provavelmente assistiremos a redução radical da presença cristã no Médio Oriente”

Académico sírio-americano, ligado a universidades na Alemanha e Países Baixos, Najib George Awad esteve em Lisboa para participar numa reunião sobre diálogo interreligioso promovido pelo KAICIID. Está pessimista sobre a Síria natal.
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