Macron e Sharaa coincidem no interesse do investimento francês na Síria.
Macron e Sharaa coincidem no interesse do investimento francês na Síria.EPA/MOHAMMED AL RIFAI
Internacional

Visita de Macron à Síria marcada por bombas

Transição e paz postas à prova por novo atentado, desta vez junto do hotel no qual o presidente francês pernoitou. Acordos económicos assinados entre Damasco e Paris.
César Avó
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Emmanuel Macron
Síria
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Ahmed al-Sharaa
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