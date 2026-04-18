Problemas de bebida e comportamento paranoico? Diretor do FBI nega acusações e anuncia ação em tribunal

Uma reportagem sobre o alegado comportamento errático do diretor do FBI, Kash Patel, está a causar polémica em Washington, com o líder da famosa força policial norte-americana a ter anunciado já que vai avançar com um processo judicial contra a revista The Atlantic, que publicou a história.Segundo a revista, os problemas de bebida de Patel e a sua crescente paranoia em relação à possibilidade de ser demitido estarão a deixar preocupados vários dirigentes da administração norte-americana, que começam a questionar a capacidade de liderança do diretor do FBI.Na reportagem, que assegura ter entrevistado mais de uma dezena de fontes, entre as quais atuais e antigos elementos do FBI, são alegados episódios em que Patel “não terá estado disponível para reuniões” devido ao consumo de álcool e outros em que “elementos da sua equipa de segurança terão tido dificuldade em contactá-lo”.Entre os episódios mais surreais relatados, está um em que funcionários do FBI terão solicitado equipamento de arrombamento (habitualmente usado em rusgas do grupo SWAT) para entrar no seu quarto, após a equipa de segurança não o conseguir acordar para reuniões matinais devido a noitadas de embriaguez.O relatório descreve ainda um incidente na semana passada, onde Patel terá sofrido um “esgotamento nervoso” após um erro técnico o ter bloqueado no sistema informático, levando-o a acreditar, erradamente, que tinha sido despedido pela administração Trump.Algumas das fontes citadas pela revista dizem mesmo existir preocupação quanto à capacidade de resposta do FBI a situações críticas, como ataques terroristas, sob a atual liderança. "É isso que me tira o sono", disse um funcionário não identificado à publicação. E relembram casos como a gestão do assassinato de Charlie Kirk, em 2025, onde Patel anunciou prematuramente uma detenção errada através da rede social X, ou o descontentamento evidenciado pelo próprio Presidente Trump após a publicação de imagens do diretor do FBI a beber cerveja de forma efusiva com a equipa olímpica de hóquei que ganhou o ouro frente ao Canadá nos Jogos de Inverno.Patel anuncia ação judicial contra a revistaPatel já reagiu de forma contundente, classificando as acusações como “completamente falsas” e anunciando que pretende avançar com uma ação judicial contra a revista e a jornalista responsável pelo artigo. Numa publicação na rede social X, o diretor do FBI acusou o órgão de comunicação social de difundir “notícias falsas” e garantiu que irá defender a sua reputação em tribunal. . Também a sua assessora, Erica Knight, rejeitou as alegações, afirmando que os supostos incidentes nunca ocorreram e destacando resultados operacionais do FBI sob a liderança de Patel, incluindo milhares de detenções e apreensões significativas de droga.Por seu lado, a jornalista Sarah Fitzpatrick, autora do artigo, defendeu o trabalho publicado, afirmando que se baseia “em dezenas de entrevistas com atuais e antigos responsáveis do FBI”, e sublinhando que “as preocupações internas são reais”..E-mail de diretor do FBI pirateado por 'hackers' ligados ao Irão