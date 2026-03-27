E-mail de diretor do FBI pirateado por 'hackers' ligados ao Irão

Piratas informáticos com ligações ao Irão anunciaram esta sexta-feira, 27 de março, que acederam à caixa de e-mail do diretor do FBI, tendo publicado fotografias pessoais e documentos de Kash Patel.O grupo de piratas informáticos Handala Hack Team disse que Patel "encontrará agora o seu nome na lista de vítimas pirateadas com sucesso", segundo avança a agência Reuters.Um funcionário do Departamento de Justiça confirmou à agência que o e-mail de Patel tinha sido pirateado e que o material publicado online parecia autêntico. O FBI ainda não comentou oficialmente este incidente.Os hackers publicaram uma série de fotografias pessoais de Kash Patel: a cheirar e a fumar charutos, a andar num descapotável antigo e a fazer uma careta enquanto tira uma selfie ao espelho com uma grande garrafa de rum.A Reuters diz que não conseguiu autenticar de forma independente os e-mails de Patel, mas que o endereço pessoal do Gmail que o grupo Handala afirma ter invadido corresponde ao endereço ligado ao diretor do FBI em violações de dados anteriores preservadas pela empresa de inteligência da dark web District 4 Labs.O Handala, que se auto-intitula um grupo de hackers vigilantes pró-Palestina, é considerado pelos investigadores ocidentais como uma das várias personas utilizadas pelas unidades de ciberinteligência do governo iraniano.