Príncipe André renuncia aos títulos reais, incluindo o de Duque de York

O príncipe André anunciou esta sexta-feira, 17 de outubro, que vai abrir mão de seus títulos reais, incluindo o de Duque de York.A decisão foi tomada na sequência do aumento da pressão sobre o príncipe devido às notícias sobre a sua ligação com Jeffrey Epstein, o magnata acusado de tráfico sexual que morreu na prisão, e com um suposto espião chinês."Em conversa com o rei e a minha família, concluímos que as constantes acusações de que sou alvo desviam-me do trabalho de Sua Majestade e da Família Real", começou por dizer, acrescentando que por isso decidiu "dar prioridade" ao seu dever para com a sua família e o seu país. "Mantenho a minha decisão de há cinco anos de me afastar da vida pública", frisou."Com a concordância de Sua Majestade, sentimos que devo agora dar um passo em frente. Com tal, não voltarei a usar o meu título nem as honras que me foram conferidas", disse para terminar com uma posição forte: "Como já disse, nego veementemente as acusações de que sou alvo.".Elon Musk e príncipe André referidos em novos ficheiros sobre Jeffrey Epstein