Prémio Fundação Jorge Álvares homenageia general Rocha Vieira

O Prémio Fundação Jorge Álvares - General Rocha Vieira - Amizade Portugal-China homenageia o último Governador de Macau. É um prémio anual, no montante de 25 mil euros, e “visa incentivar o estudo e a investigação das relações entre Portugal e a República Popular da China, através de Macau, bem como reconhecer as instituições que promovam iniciativas relevantes que reforcem a aproximação entre as comunidades portuguesa, chinesa e macaense”, pode ler-se num comunicado da Fundação Jorge Álvares.O prémio tem o nome de Vasco Rocha Vieira, o último governador de Macau, até 1999, quando foi efetuada a transferência da administração do território para a China, após mais de 400 anos de presença portuguesa. O general morreu no início do ano.O prémio, para o qual as inscrições abrem a 1 de janeiro, tem duas categorias: Instituições, a atribuir em anos pares, com início em 2026; e Trabalhos de Investigação, em anos ímpares.