Na hiperpolarizada política do Brasil era expectável que Lula da Silva, eleito com pouco mais de 50% dos votos a 25 de outubro, sofresse ataque cerrado da oposição ainda antes da posse. Não era tão previsível que esse ataque surgisse da esquerda. Em causa, a proposta de ajuste orçamental do ministro do Planeamento que, segundo as alas mais radicais dessa esquerda, foi desenhada para agradar aos mercados e pode até ser descrita como “burla eleitoral”.

Num quadro de queda de 13,88% do Ibovespa, a bolsa de valores de São Paulo, e de subida de 8,21% do dólar, a maior valorização desde 1999, logo no dia seguinte ao triunfo de Lula sobre Flávio Bolsonaro, candidato de extrema-direita em quem os mercados apostavam como vencedor da eleição, Bruno Moretti, ministro do Orçamento e do Planeamento, apresentou uma proposta de ajuste. Nela, está prevista uma poupança que pode chegar a 60 mil milhões de reais – 9,5 mil milhões de euros, aproximadamente – em 2027.

O plano assenta em cinco pilares: limitação do crescimento das despesas públicas, alterações no cálculo do montante mínimo de investimentos em saúde, redução de benefícios fiscais, restrições à compensação de créditos tributários e combate aos supersalários na função pública. O texto foi aprovado na generalidade pelo Senado em 12 de novembro e seguiu para a Câmara dos Deputados.

Elias Jabbour, eleito deputado pelo Partido Comunista do Brasil, chamou o ajuste de “derrota antecipada de Lula 4” e disse que o documento “abre espaço para o mercado financeiro controlar a política orçamental do governo”. “Não existe ajuste orçamental no mundo, é uma jaboticaba [gíria para exclusividade do Brasil], a solução não está em cortar para crescer mas num estado mais enxuto e forte que garanta bases para crescimento”.

“Cortar direitos dos trabalhadores é inaceitável, o que devia ser feito é taxar os multimilionários”, acrescentou Jones Manoel, deputado eleito pelo PSOL, partido à esquerda do Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula.

Mas mesmo no PT, a ala mais radical, da qual faz parte o deputado Lindbergh Farias, classificou de “desonesta” a proposta de Moretti. “Participei de toda a campanha eleitoral, não vi ninguém falando de ajuste orçamental”, disse Farias, reforçando a tese de que o ajuste pode por isso ser considerado “uma burla eleitoral”

Moretti, que se deve reunir com a bancada parlamentar do PT a qualquer instante para atenuar as diferenças, defendeu-se e chamou essa ala de “sectária”. “Lobbies muito poderosos estão a lutar contra esse ajuste, que será bom para o país inteiro, e, curiosamente, uma parte sectária da esquerda anda de mãos dadas com esses segmentos, fazendo o serviço para esses agentes”, afirmou em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Um dos deputados de esquerda que mais defendeu o plano do ministro foi André Janones, deputado do Rede, conhecido por ter sido o responsável pelo canal de mobilização digital Exército do Lula na segunda volta eleitoral. “Cobardes”, acusou Janones, referindo-se a “militantes de extrema-esquerda” que menos de um mês após as eleições “já se acham no direito de me atacar de me fazer refém de uma maneira que nem o centrão [grupo de partidos de direita que se unem ao governo em exercício, seja ele qual for, em troca de cargos] nem a imprensa fizeram”. O Exército do Lula perdeu centenas de milhares de seguidores no meio do episódio.

Celso Rocha de Barros, autor de livro sobre a história do PT, também defendeu o ajuste e criticou os opositores do projeto num artigo publicado na Folha de S. Paulo chamado “Moretti está certo, Lindbergh está errado”. “Lula não foi eleito apenas para aumentar a despesa pública. Prometeu políticas sociais robustas mas também inflação baixa e crescimento económico razoável. As duas coisas têm de ser conciliadas”, defendeu.

Curiosamente, a proposta de Moretti que tanto irritou as alas mais à esquerda da esquerda, não conseguiu, ainda assim, convencer os mercados. Embora o governo estime um impacto dos tais 60 mil milhões de reais equivalentes a 9,56 mil milhões de euros no resultado primário de 2027, projeções de casas de análise, como a XP Investimentos, calculam um efeito efetivo menor, em torno de 38 mil milhões, isto é um pouco menos de seis mil milhões de euros. Um valor considerado tímido pela Faria Lima, como é chamada a Wall Street brasileira, face à escalada da dívida bruta (que ronda 82,9% do PIB) e aos altos gastos com juros.

Analistas apontam que parte das medidas – como limitações a compensações tributárias e adiamento de transferência – funciona mais como uma antecipação de receitas ou medidas paliativas do que como um corte definitivo, perene e estrutural de despesas.

Quem comentou o tema foi Tarcísio de Freitas, o governador reeleito de São Paulo e provável candidato de direita à presidência em 2030. “Foi dado um primeiro passo mas bastante insuficiente. Não se está a atacar a questão estrutural do gasto nem a dívida, o governo está de certa forma olhando apenas o cumprimento da meta de 2027".