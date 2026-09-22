Pérez-Reverte: “O grande erro geopolítico foi Filipe II não ter transferido a corte para Lisboa”

Referiu que os jovens de hoje pouco se interessam pela história. E isso faz-me lembrar que li um livro seu, um pouco diferente da saga de Alatriste, mesmo de outros romances, que era uma tentativa de explicar a Guerra Civil Espanhola aos jovens. Tentou encontrar um equilíbrio, uma objetividade, mas acabou por ser atacado por todos os lados.

Fui atacado pela direita e pela esquerda, tal como quando publiquei o meu romance Linha da Frente, que aborda a guerra de trincheiras. Claro, porquê? Porque o problema hoje em Espanha e em muitos outros lugares é que, como as pessoas já não têm informação sobre o que foi a Guerra Civil então é muito fácil dizer: não, estes eram os bons, estes eram os maus. As pessoas querem livros que confirmem as suas ideias e detestam livros que as desafiem. Chegámos a um ponto em que as pessoas - ou seja, os políticos - precisam de bons e maus; precisam que lhes digam isso. Publiquei há dias um artigo nos jornais espanhóis intitulado “Contra quem vai votar?”. Os europeus já não votam a favor de algo, votam contra algo. Depois, os políticos, que são muito inteligentes, dizem, “votem contra eles”. Esta polarização impede a imparcialidade. Por vezes, os leitores perguntam-me: “Quão pessimista é!” Eu respondo: Sou pessimista porque li história e vi como as coisas acabam. Portanto, neste momento, aquilo a que chamamos Ocidente está a ser demolido por dentro. Não são os bárbaros vindos das fronteiras externas como em Roma, não são os mouros, nem os negros, nem os chineses, nem os russos. Somos nós europeus que estamos a renunciar a tudo o que nos define, a tudo o que nos traz felicidade.

Falta de convicção na civilização ocidental?

Falta de convicção, não. Ignorância. A ignorância - e não falo só dos jovens, falo dos políticos, das pessoas que governam em geral - é assustadora. Como podem sequer começar a lidar com conceitos tão perigosos e sérios, com tanta ignorância à volta? Não leem, não leem. Falo da geração atual de políticos. Os políticos anteriores, de há duas gerações, de há uma geração, eram pessoas que não vinham da política, vinham para a política. Portanto já tinham alguma formação prévia, já eram pessoas, não que fossem De Gaulle, ou Adenauer, ou Churchill, mas tinham um certo nível. Agora, todos eles vêm dos partidos, ingressando aos 16 anos, na ala jovem. Não fizeram mais nada na vida para além de estar no partido; não leram, não viajaram, não têm carreira, nada. Estão no partido e, fora dele, nada existe. São como zombies, zombies culturais, culturalmente mortos, não existem, e isto é muito grave.

O que lhes falta?

A cultura continua a ser fundamental. Para que um cidadão seja livre e democrático numa democracia, precisa de ter uma cultura que lhe permita identificar, dizer: “Sim, isso, não, não me contes uma história, não, não, eu sei, eu li, eu sei”, e evitar ser vítima de qualquer discurso bem elaborado. Um cidadão democrático precisa de anos de preparação cultural. Um fanático político precisa de cinco minutos no Twitter, quatro slogans, do género, “clicas, clicas, e já te sentes parte disso, já fazes parte de”. É triste, sou muito pessimista.

Com Francisco Quevedo, que é importante em Alatriste, permitiu-se algumas liberdades ficcionais. E na época em que situa as aventuras, tinha mesmo de ser Quevedo, pois Miguel de Cervantes já morrera. Mas Cervantes era mais lógico figurar porque era soldado e espião. Prefere Quevedo a Cervantes?

Cervantes representa o melhor do caráter espanhol; foi soldado, prisioneiro, sofreu, é um homem desafortunado, e, no entanto, escreve um livro repleto de bondade, bom senso, nobreza e um toque de dignidade. Cervantes personifica a honestidade intelectual, a bondade intelectual; é o bom espanhol. Quevedo é um político, um cortesão, um filho da puta, engenhoso - o desgraçado sabe o que faz, sabe o que está a fazer, luta, é ambicioso, acerta contas, insulta, é incrivelmente talentoso. Assim, entre os dois, Quevedo representa o lado canalha do caráter espanhol, e Cervantes, o lado nobre. Há mais Quevedos do que Cervantes. Ao ler-se um soneto de Quevedo, parece que está a falar da Espanha de hoje. Por outras palavras, é incrivelmente relevante. Quevedo é a modernidade, e Cervantes, o passado nobre.