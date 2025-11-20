Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
“A Revolução Portuguesa causou pânico entre os franquistas, que receavam que se propagasse a Espanha”
Internacional

“A Revolução Portuguesa causou pânico entre os franquistas, que receavam que se propagasse a Espanha”

Com a morte de Franco, há meio século, a mudança política tornou-se inevitável em Espanha, com uma Transição que culminou na democracia. Escritor Javier Cercas faz a análise de todo o processo.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Espanha
Franco
edição impressa
Javier Cercas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt