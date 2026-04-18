"Na escola não nos ensinam sobre a guerra; mesmo hoje, a guerra só é abordada durante dois ou três dias, duas ou três páginas do manual".
"Na escola não nos ensinam sobre a guerra; mesmo hoje, a guerra só é abordada durante dois ou três dias, duas ou três páginas do manual".Foto: Paulo Spranger
Cultura

“Franco aproveitou-se da fraqueza da esquerda, e era um bom estratega. Mas teve muita sorte”

'A Península das Casas Vazias' é um enorme sucesso de vendas em Espanha. David Uclés escreveu um grande romance, em que surgem Franco e os líderes republicanos, num plano decisivo, mas secundário. Quem merece toda atenção são os espanhóis, que matam e morrem, como Pablo e José, irmãos que a Guerra Civil pôs em lados opostos.
Publicado a
Loading content, please wait...
Literatura
Espanha
Cultura
Franco
edição impressa
guerra civil de Espanha
Diário de Notícias
www.dn.pt