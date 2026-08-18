Presidente timorense manifesta solidariedade a comunidades indonésias afetadas por sismo
O Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, manifestou esta quarta-feira, 18 de agosto, solidariedade com as comunidades indonésias afetadas pelo sismo, registado no sábado, que provocou dezenas de mortos e centenas de feridos.
“Neste momento de dor e sofrimento, Timor-Leste mantém-se em fraterna solidariedade com o povo da Indonésia, particularmente com as comunidades das zonas de Flores mais severamente atingidas”, escreveu José Ramos-Horta, numa carta enviada ao homólogo indonésio, Prabowo Subianto Djojohadikusumo.
Um sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter abalou no sábado a ilha de Flores, no leste do arquipélago, com epicentro a 62 quilómetros de Ende, a localidade mais populosa da ilha.
Pelo menos 68 pessoas morreram e 213 ficaram feridas na sequência do sismo, segundo um balanço feito na segunda-feira pelas autoridades indonésias.
José Ramos-Horta destacou também o trabalho “com coragem e em condições extremamente difíceis” das equipas de busca e salvamento, dos profissionais de saúde, das forças de segurança e dos voluntários, que continuam a prestar assistência à população afetada.