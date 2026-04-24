Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela
Delcy Rodríguez, presidente interina da VenezuelaRAYNER PENA R/EPA
Internacional

Presidente interina da Venezuela Delcy Rodríguez anuncia fim da amnistia

Várias organizações não governamentais (ONG) venezuelanas acusaram a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, de violar o Estado de Direito ao anunciar o fim da Lei de Amnistia.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou o fim da amnistia, dois meses depois da aprovação da lei, e numa altura em que, segundo organizações não governamentais, ainda há 473 presos políticos.

Numa mensagem divulgada na quinta-feira, Rodríguez não adiantou pormenores nem explicou o que significa o fim da Lei da Amnistia, promulgada a 19 de fevereiro e que não prevê data de validade.

A chefe de Estado assegurou que os casos que "foram expressamente excluídos" da amnistia podem ser tratados noutros fóruns, como o Programa de Paz e Convivência Democrática e a Comissão de Reforma da Justiça Penal, criada na quinta-feira.

A comissão ficará encarregue de uma "grande consulta" para reformar o sistema de justiça criminal, para ultrapassar os "males que persistem" neste sistema, afetado por atrasos processuais e corrupção, explicou a presidente interina.

A amnistia "foi muito bem-sucedida em termos de abrangência e número de beneficiários", defendeu Rodríguez, apesar do que descreveu como "vozes que procuram travar os processos".

A líder afirmou que a amnistia "surgiu como consequência da intensificação do confronto político na Venezuela, que levou à agressão externa", referindo-se à captura do então Presidente Nicolás Maduro e da mulher, Cilia Flores, por parte dos Estados Unidos, em 03 de janeiro.

ONG falam em violação do Estado de Direito

Várias organizações não governamentais (ONG) venezuelanas acusaram a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, de violar o Estado de Direito ao anunciar o fim da Lei de Amnistia.

“O recente anúncio sobre a revogação da Lei de Amnistia constitui uma grave violação do Estado de Direito”, disse na quinta-feira a ONG Encontro, Justiça e Perdão (EJP), na rede social X.

“Uma lei desta natureza não possui limites temporais implícitos nem pode ser revogada por uma declaração administrativa do Executivo; a sua vigência é inerente à existência das situações de perseguição e detenção arbitrária que se destina a corrigir”, explicou a organização.

“Pretender dar por concluído este instrumento de forma unilateral representa um ato de insegurança jurídica que deixa as vítimas em absoluta vulnerabilidade e envia um sinal alarmante ao sistema judicial, ao instruir de facto os tribunais a indeferir pedidos de liberdade com base numa premissa inexistente na ordem jurídica”, acrescentou a EJP.

“Esta medida não só é discriminatória, anula o princípio da progressividade dos direitos humanos e aprofunda a lacuna da impunidade”, afirmou a organização.

“Infelizmente, este desfecho confirma a nossa preocupação inicial de que a lei acabou por ser um exercício de retórica política mais do que um instrumento genuíno para devolver a liberdade aos presos políticos”, lamentou a ONG.

A EJP disse ainda que “uma verdadeira reforma judicial e uma reconciliação nacional não podem ser construídas com base na restrição dos direitos vigentes”, mas que “exigem o cumprimento rigoroso da lei e a abertura de canais transparentes que garantam justiça real”.

“A liberdade e a justiça não têm data de validade e não podem ser sacrificadas em nome da conveniência política”, sublinhou.

Também o Programa Venezuela de Educação e Ação em Direitos Humanos (PROVEA), defendeu que “a revogação da lei não é da competência do Executivo nacional”.

“Trata-se de uma medida arbitrária e inconstitucional, que não contribui para o processo de convivência e paz que tem vindo a ser anunciado”, sublinhou, também na X.

A PROVEA afirmou ainda que “apesar das suas limitações, a Lei de Amnistia é um primeiro passo para desmantelar o aparato repressivo que tem oprimido os direitos da população venezuelana nos últimos anos”.

“A Lei de Amnistia deve fazer parte do processo de reinstitucionalização de que o país necessita. Deve ser um primeiro passo nessa direção, mas não é um requisito para que se verifique a libertação total de todas as pessoas privadas de liberdade por motivos políticos”, sublinhou a ONG.

8.616 pessoas aministiadas, entre elas seis portugueses

A Lei da Amnistia abrange um período de 27 anos, a partir de 1999, mas apenas em ligação a 13 eventos ocorridos em 13 anos diferentes, excluindo operações militares e crimes como corrupção, homicídio e violações de direitos humanos.

Até quarta-feira, 8.616 pessoas tinham recebido amnistia, das quais 314 estavam detidas e as restantes em liberdade sob medidas cautelares, disse o deputado Jorge Arreaza.

Arreaza, que preside à comissão parlamentar encarregada de acompanhar a lei, indicou ainda que as autoridades receberam um total de 12.187 pedidos de amnistia válidos.

O deputado acrescentou que ainda estão a "receber pedidos de venezuelanos que vivem dentro e fora do país".

As autoridades não divulgaram uma lista oficial com a identidade dos beneficiários, apesar dos pedidos do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, e de várias organizações venezuelanas.

A Foro Penal, que lidera a defesa dos presos políticos na Venezuela, afirmou que menos de 25% das libertações ocorridas em 2026 se devem à Lei da Amnistia.

Segundo dados da organização não-governamental Justiça, Encontro e Perdão, na Venezuela estão detidas por motivos políticos 674 pessoas, incluindo 28 estrangeiros e 30 venezuelanos com dupla nacionalidade.

Entre os estrangeiros encontram-se seis cidadãos portugueses.

Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela
Presidente interina da Venezuela Delcy Rodríguez assina lei de amnistia
Venezuela
amnistia
Delcy Rodríguez

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt