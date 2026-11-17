O presidente da Mongólia, Ukhnaa Khurelsukh, anunciou esta terça-feira, 17 de novembro, que vai abandonar o cargo, depois de ter sido acusado de receber 25 milhões de dólares (cerca de 21,5 milhões de euros) no âmbito de um projeto ferroviário adjudicado em 2019, quando era primeiro-ministro.

As acusações foram feitas no sábado (14) por Nyambaatar Khishgee, antigo presidente da Câmara de Ulaanbaatar e membro de uma fação rival do mesmo partido do chefe de Estado, o Partido Popular Mongol. Na sequência das denúncias, o Partido Democrático, da oposição, exigiu a demissão do presidente, segundo a Associated Press (AP).

Khurelsukh rejeitou qualquer envolvimento em práticas ilícitas. "Nunca roubei o meu povo nem o meu Estado", afirmou num discurso à nação. "Vou entregar as minhas funções como presidente e tornar-me um cidadão comum", acrescentou, garantindo que colaborará com os investigadores.

O caso envolve a adjudicação, sem concurso público, de um contrato para a construção da linha ferroviária Tavantolgoi-Gashuunsukhait à empresa Bodi International. A companhia negou ter pago subornos a responsáveis governamentais. Dois outros altos responsáveis do Governo mongol, também mencionados nas acusações, anunciaram igualmente a intenção de se demitir.

A saída de Khurelsukh terá ainda de ser aprovada pelo Parlamento, que deverá reunir-se esta semana. Caso seja aceite, o presidente do Parlamento assumirá interinamente a chefia do Estado. A crise surge num período de instabilidade política na Mongólia, que teve três primeiros-ministros em apenas nove meses.