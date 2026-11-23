O presidente da Câmara de Chamonix, localidade francesa situada nos Alpes, planeia limitar o número de turistas.

De acordo com o autarca, o aumento do número de visitantes nas imediações do Lac Blanc está a ter um impacto significativo no ambiente e na experiência de quem visita o local.

O número de visitantes mais do que duplicou desde 2020, o que tem comprometido a experiência e deixado o rasto de lixo, nos percursos turísticos desde a localidade alpina aos parque nacional, que ameaça ambiente e vida selvagem.

Chamonix prepara-se para ser a primeira localidade nos Alpes a introduzir quotas de visitantes, nomeadamente no número de turistas nas zonas do Lac Blanc e dos Lacs des Chéserys.

O autarca local, rançois-Xavier Laffin, anunciou na semana passada que, a partir de junho do próximo ano, os turistas terão de efetuar uma reserva prévia para visitar a zona. Após a reserva, irão um código QR que lhes garantirá o acesso.

Laffin defendeu a implementação da medida após uma visita a Marselha, onde, em 2022, foi introduzido um sistema semelhante para limitar o acesso ao Parque Nacional das Calanques.

O autarca explicou que o objetivo é "reservar para preservar", acrescentando que as visitas à montanha continuarão a ser gratuitas, ainda que sujeitas a condições.

"O Lac Blanc é um local que não podemos deixar continuar a degradar-se", afirmou, referindo que o turismo de massas está a ter um impacto profundo no ambiente, na vida selvagem e na experiência dos visitantes.

O plano, que carece ainda de aprovação final, prevê limitar o número de visitantes na zona do Lac Blanc a entre 600 e 1000 pessoas por dia durante um período de quatro meses, de junho a setembro.

“Vamos ver como funciona durante os próximos três anos e, se resultar, a medida será prolongada e talvez aplicada a outras áreas", afirmou Christian Schwoehrer, diretor da Agência de Conservação da Natureza da Alta Saboia, que gere a reserva natural.

Prevê-se alguma oposição local por parte dos proprietários legais dos terrenos ao plano de quotas, uma vez que o Lac Blanc situa-se numa propriedade privada com aproximadamente 7,7 km² pertencente a 35 famílias no âmbito de uma entidade histórica que existe há séculos e que é atualmente gerida pela empresa Montagne de Chéserys.

Um dos proprietários, Guillaume Ravanel, que é guia de montanha, concordou que é necessário controlar o número de turistas, mas sugeriu que se cobrasse aos visitantes uma pequena taxa de entrada para aceder à reserva.