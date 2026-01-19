Presidente da Bulgária anuncia a sua demissão

Rumen Radev anunciou esta segunda-feira, 19 de janeiro, a sua demissão do cargo de presidente da Bulgária, antes das eleições legislativas antecipadas que estão agendadas para a primavera. Este é o mais recente episódio da crise política que há cinco anos desestabiliza o país.“Amanhã, apresentarei a minha demissão do cargo de Presidente da República da Bulgária”, afirmou Rumen Radev, de 62 anos, numa declaração oficial à nação.Este anúncio surge após nove anos de Radev naquele cargo e numa altura em que o país balcânico se encontra sem Governo, depois da demissão do executivo em dezembro de 2025, após uma onda de contestação popular desencadeada pela introdução do euro.“Hoje, dirijo-me a vós pela última vez como presidente. Em primeiro lugar, gostaria de pedir perdão pelo que não consegui fazer. Mas é precisamente a minha convicção de que o conseguiremos que é um dos principais motivos desta decisão”, disse Radev, na mensagem transmitida pela televisão pública nacional.