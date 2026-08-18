De la Espriella esteve em Pereira, uma das cidades mais afetadas.
De la Espriella esteve em Pereira, uma das cidades mais afetadas.Foto: X de Abelardo de la Espriella
Internacional

Presidente colombiano diz que reconstrução do país após sismo custará oito mil milhões de euros

De la Espriella reconheceu que está a começar uma fase de reconstrução difícil e dispendiosa, enquanto os esforços de resgate continuam, milhares de famílias continuam sem casa e dezenas de milhares de crianças ainda estão sem aulas.
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O Presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, afirmou que a reconstrução das zonas afetadas pelo sismo de 10 de agosto poderá custar pelo menos 30 biliões de pesos (8,27 mil milhões de euros).

"Uma empresa privada estimou perdas físicas diretas [nas regiões de] Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío e Caldas, próximas dos 30 biliões de pesos", declarou na segunda-feira o chefe de Estado, numa declaração à nação.

De la Espriella acrescentou que a reconstrução de edifícios custará cerca de 24,5 biliões de pesos (6,75 mil milhões de euros) e a das infraestruturas, 5,5 biliões de pesos (1,52 mil milhões de euros).

"Imaginem a dimensão do desastre", concluiu o Presidente, afirmando que a reconstrução "exigirá recursos", mas manifestando confiança na capacidade do povo colombiano para ultrapassar a tragédia.

O líder reconheceu que está a começar uma fase de reconstrução difícil e dispendiosa, enquanto os esforços de resgate continuam, milhares de famílias continuam sem casa e dezenas de milhares de crianças ainda estão sem aulas.

Na segunda-feira, a cantora colombiana Shakira anunciou em Quibdó (oeste) que vai dedicar "todos os seus esforços pessoais" à reconstrução da Universidade Tecnológica de Chocó, danificada pelo terramoto, e que, juntamente com o filantropo norte-americano Howard Graham Buffett, vai promover a construção de dez novas escolas no departamento.

"Cada dia em que as crianças não vão à escola é um dia em que colocamos o seu futuro em espera, e não podemos permitir isso", disse a artista, durante uma visita, com Buffett, a algumas das zonas afetadas e à Escola Tecnológica Industrial de Carrasquilla, a maior de Chocó.

Shakira explicou que o fundo norte-americano Global Citizen contribuirá com 500 mil dólares (432 mil euros) e a promotora de concertos Live Nation com mais 500 mil dólares, totalizando um milhão de dólares (864 mil euros) destinados à reconstrução de escolas.

A cantora apelou ainda aos governos do Canadá, Japão e Reino Unido, ao setor privado e a outras fundações que se juntem à recuperação de Chocó.

A visita de Shakira destacou um dos principais desafios da reconstrução: o regresso das crianças às salas de aula. Mais de 3.200 escolas foram danificadas e dezenas de milhares de alunos estão temporariamente sem aulas.

A Colômbia recebeu mais de 220 toneladas de mantimentos de vários países e equipas de resgate de Israel, Equador e Estados Unidos.

Washington enviou quase dez toneladas de mantimentos para abrigo, água e saneamento e prometeu 26,5 milhões de dólares (22,9 milhões de euros) em assistência.

O Instituto de Medicina Legal da Colômbia disse na segunda-feira ter recebido 304 corpos de vítimas do sismo de 10 de agosto, tendo já identificado 300 que foram entregues na sua maioria às famílias.

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