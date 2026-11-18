O novo parlamento da Sérvia reuniu-se esta terça-feira pela primeira vez desde a histórica vitória nas eleições de 25 de outubro da lista criada pelo movimento popular liderado por estudantes e que conseguiu afastar o ex-presidente Aleksandar Vucic e o SNS após mais de uma década no poder. De recordar que a Lista Estudantil conseguiu eleger 140 dos 250 deputados do parlamento, enquanto o Partido Progressista Sérvio (SNS) detém 103. Os restantes lugares ficaram nas mãos de partidos de minorias étnicas.Aleksandar Cupic, deputado recém-eleito pela Lista Estudantil e e professor assistente de engenharia, afirmou que os novos deputados precisam de demonstrar maturidade institucional. “Não pretendemos passar cinco ou dez horas a falar do nosso candidato, pois isso não se coaduna com os valores que iremos representar, nem é algo racional. Devemos aos cidadãos avançar com a eleição do presidente do parlamento”, disse. Cupic é o candidato a Lista Estudantil à liderança do parlamento, e o seu nome deverá ser facilmente confirmado graças à maioria que têm. “Todos nós já vimos um parlamento disfuncional, que vivia em constante conflito e repleto de ódio. Agora, tem de ser, e será, diferente”, disse, por seu turno, Bojan Dimitrijevic, ator e também eleito pela Lista Estudantil.Esta sessão inaugural do parlamento marca o primeiro dos 90 dias que a Lista Estudantil tem agora para formar, eleger e empossar um novo governo, não sendo ainda claro quem o poderá encabeçar ou fazer parte dele, já que não existe uma liderança definida. Antes disso, o parlamento terá de eleger o seu presidente e vice-presidentes, bem como os seus restantes órgãos. .Sérvia à espera de saber como será governada pela Lista Estudantil.P&R. Podem as eleições parlamentares na Sérvia ser o fim da era de Aleksandar Vucic?