Rumen Radev à entrada para uma reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.
Rumen Radev à entrada para uma reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas. Alexandros Michailidis/União Europeia
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P&R - Pode Rumen Radev trazer estabilidade à Bulgária após oito eleições em cinco anos?

O GERD do ex-primeiro-ministro Boyko Borisov venceu todos os atos eleitorais, mas falhou manter uma coligação governamental estável. Após a mais recente crise política, o presidente Rumen Radev abandonou o cargo e é agora o candidato favorito à vitória.
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