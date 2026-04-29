O veículo ficou envolto em chamas, como mostra esta imagem de um vídeo partilhado nas redes sociais.
O veículo ficou envolto em chamas, como mostra esta imagem de um vídeo partilhado nas redes sociais.DR
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P&R - O que é o Novo IRA que reivindicou um ataque à bomba na Irlanda do Norte?

Carro armadilhado tinha como alvo os agentes da esquadra. Grupo que não é novo (foi assim batizado pelos media já em 2012) ameaça atacar mais polícias. Nacionalistas e unionistas unidos na condenação.
Susana Salvador
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