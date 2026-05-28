Iván Cepeda, Abelardo de La Espriella e Paloma Valencia.
Iván Cepeda, Abelardo de La Espriella e Paloma Valencia.FOTOS (montagem): EPA/Mauricio Duenas Castaneda e EPA/STR
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P&R: O filósofo de esquerda, ‘El Tigre’ ou a neta do antigo presidente. Quem vai suceder a Petro na Colômbia?

Iván Cepeda, Abelardo de La Espriella e Paloma Valencia são os três candidatos mais bem colocados. Mas nenhum vai conseguir ganhar à primeira, devendo ser necessária nova ida às urnas a 21 de junho.
Susana Salvador
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