Meloni lidera o terceiro governo mais duradouro da história da República italiana.
Meloni lidera o terceiro governo mais duradouro da história da República italiana. EPA / FABIO FRUSTACI
Internacional

P&R. Como uma nova lei eleitoral pode ajudar Giorgia Meloni a manter-se no poder

Principais partidos do governo, que têm maioria nas duas câmaras do Parlamento, chegaram a acordo para uma reforma eleitoral. Novas regras dão maioria a qualquer coligação com mais de 40% dos votos.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Giorgia Meloni
Eleições
Itália
Matteo Salvini
edição impressa
Antonio Tajani

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt