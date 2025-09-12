Príncipe Harry faz visita surpresa a Kiev e promete ajudar na recuperação de militares feridos

O príncipe Harry fez esta sexta-feira, 12 de setembro, uma visita surpresa a Kiev, capital da Ucrânia, onde chegou com uma equipa da sua fundação Invictus Game, através da qual pretende ajudar os soldados feridos na guerra, em curso há mais de três anos."Não podemos parar a guerra, mas o que podemos fazer é tudo o que pudermos para ajudar no processo de recuperação”, declarou Harry ao The Guardian, durante a viagem de comboio até à capital ucraniana. De acordo com o jornal britânico, o filho mais novo do rei Carlos III deslocou-se a Kiev após um convite do governo ucraniano, prometendo fazer o possível para ajudar na recuperação de milhares de militares que ficaram gravemente feridos na guerra contra a invasão russa."Podemos continuar a humanizar as pessoas envolvidas nesta guerra e aquilo por que estão a passar. Temos de manter isso na mente das pessoas. Espero que esta viagem ajude a sensibilizar as pessoas, porque é fácil tornar-se insensível ao que se tem passado", acrescentou o duque de Sussex..Durante esta visita, o príncipe britânico tem agendada uma reunião com a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko. Mas Harry deverá encontrar-se também com 200 veteranos de guerra, além de visitar o Museu Nacional da História da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial.Esta não é a primeira vez do príncipe Harry em solo ucraniano. Em abril, visitou um centro em Lviv que trata de militares e civis feridos na guerra. Foi, aliás, Olga Rudnieva, fundadora e CEO do Centro de Trauma em Lviv, quem o desafio, inicialmente, a visitar a capital. "Encontrei a Olga em Nova Iorque. Foi um encontro casual e perguntei-lhe o que poderia fazer para ajudar. Ela disse: 'O maior impacto que pode causar é vir a Kiev'. Tive de verificar com a minha esposa e com o governo britânico para ter a certeza de que estava tudo bem. Então, chegou o convite oficial", afirmou ao The Guardian."Em Lviv, não se vê muito da guerra. Fica muito a oeste. Esta é a primeira vez que veremos a verdadeira destruição da guerra", disse Harry, que esteve 10 anos ao serviço do Exército britânico.O fundação do príncipe, recorde-se, anunciou esta semana que vai doar 500 mil dólares (cerca de 427 mil euros) a projetos que incluem a Organização Mundial da Saúde para ajudar a desenvolver próteses e fornecer outro tipo de apoio a crianças de Gaza e da Ucrânia.O duque de Sussex esteve esta semana no Reino Unido, onde, na quarta-feira, visitou o pai, o rei Carlos III. Os dois estiveram juntos em Clarence House, a residência oficial do monarca em Londres, e assinalaram o primeiro encontro entre ambos em 19 meses..O chá da paz? Príncipe Harry visitou o pai em Londres, 19 meses depois do último encontro."Guerra eletrónica da Ucrânia pode explicar drones russos na Polónia", defende o general Agostinho Costa