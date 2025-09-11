O chá da paz? Príncipe Harry visitou o pai em Londres, 19 meses depois do último encontro

As fotos fazem as capas dos tablóides britânicos, que celebram uma espécie de chá da reconciliação na família real. O príncipe Harry reencontrou-se com o pai, o rei Carlos III, na quarta-feira, em Clarence House, a residência oficial do monarca em Londres, assinalando o primeiro encontro entre ambos em 19 meses.A reunião, confirmada pelo Palácio de Buckingham, aconteceu depois de longos meses de distanciamento entre pai e filho, agravados desde a saída de Harry e Meghan Markle da vida oficial da realeza em 2020 e pelas críticas públicas que o casal fez à família real em entrevistas, documentários e no livro de memórias de Harry, Spare.Harry, de 40 anos, chegou à residência do pai ao final da tarde e esteve menos de uma hora com o rei Carlos III, de 76 anos, antes de seguir para um evento ligado aos Invictus Games, iniciativa que apoia veteranos e militares feridos. Ali, quando questionado sobre a saúde do monarca, diagnosticado com cancro em 2024, o duque de Sussex respondeu positivamente, cita a agência Associated Press: “Sim, ele está ótimo, obrigado.”A última vez Harry e Carlos se tinham encontrado foi em fevereiro de 2024, quando o mais novo dos filhos de Carlos e da falecida princesa Diana viajou para Londres após o anúncio da doença do pai. As relações entre o príncipe e a família real, incluindo o irmão, príncipe William, têm sido tensas desde a saída de Harry para os Estados Unidos, embora nos últimos meses tenham começado a surgir sinais de aproximação.Em abril, Harry esteve em Londres para acompanhar o processo judicial em que pedia a restauração da proteção policial retirada após deixar de ser membro da realeza. O Tribunal de Apelação rejeitou o pedido e, na altura, um encontro com o rei Carlos III não foi possível, já que este se encontrava em visita de Estado a Itália. Com o processo encerrado, Harry manifestou vontade de reconciliação. À BBC, afirmou que “não faz sentido continuar a lutar”, sublinhando que “a vida é preciosa” e que não sabe “quanto tempo o pai ainda tem”.Entretanto, assessores do rei e do príncipe Harry foram fotografados juntos em Londres em julho, num evento que foi considerado um passo inicial para reabrir canais de comunicação entre pai e filho.Agora, este curto regresso de Harry a Londres tinha-se iniciado na segunda-feira, dia em que depositou uma coroa de flores no Castelo de Windsor em memória da sua avó, Isabel II, no terceiro aniversário da sua morte, e pode ter sinalizado o final do afastamento do príncipe com a família real, após o chá do reencontro com o rei Carlos III.