Abbas Araghchi, MNE do Irão.
Abbas Araghchi, MNE do Irão.UN Photo/Mark Garten
Internacional

Poupados ou eliminados: as cartas fora do baralho de Israel

MNE e presidente do Parlamento do Irão deixaram de ser alvos a pedido dos EUA e do Paquistão. Outros dois, incluindo o militar que controlaria o bloqueio do estreito de Ormuz, foram mortos.
César Avó
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