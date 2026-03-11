Português entre os mortos no incêndio em autocarro na Suíça

Um cidadão português está entre as vítimas do incêndio num autocarro que matou seis pessoas e fez cinco feridos na terça-feira perto de Friburgo, Suíça, adiantou esta quarta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) numa nota de condolências."O MNE lamenta profundamente a morte de um cidadão português no trágico incêndio em Kerzers, na Suíça. Transmitimos sentidas condolências à família e expressamos solidariedade às autoridades e vítimas", pode ler-se na publicação divulgada na rede social X.As autoridades suíças adiantaram hoje que o incêndio foi causado por um homem "marginal e perturbado" que se imolou, afastando motivações terroristas."Uma testemunha relatou que um homem, cuja investigação mostrou ser de origem suíça (...) entrou neste autocarro com sacos nas mãos. A certa altura, pulverizou-se com um produto inflamável e incendiou-o", disse o procurador do cantão, Raphael Bourquin, numa conferência de imprensa em Granges-Paccot, perto de Friburgo..Seis mortos em fogo num autocarro na Suíça. Há relatos de que uma pessoa se incendiou. O incêndio, que começou no final da tarde de terça-feira num autocarro regional de transporte em Kerzers, causou pelo menos seis mortos e cinco feridos, dois deles com gravidade, indicou a polícia cantonal."No que diz respeito aos motivos, não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou Bourquin.A família do alegado autor, um homem de 60 anos residente em Berna, tinha "anunciado o seu desaparecimento" e "os elementos atuais da investigação descrevem-no como uma pessoa marginal e perturbada", acrescentou o procurador, referindo que "parece que esta pessoa estaria entre os falecidos".O MNE já tinha manifestado nas redes sociais o "profundo pesar pelo trágico acidente de autocarro" em Kerzers (Chiètres), na Suíça.O acidente ocorreu num "autocarro postal", um serviço de transporte público icónico no país, que liga localidades rurais e montanhosas, assim chamado por ter sido criado para distribuir o correio.Os "autocarros postais" suíços são tradicionais no país, reconhecidos pela cor amarela, pontualidade e buzina de três tons (usada para avisar nas curvas fechadas).