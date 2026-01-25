Português detido em França por matar jovem com 10 tiros à queima-roupa com bebé ao lado

Um homem de scooter parou ao lado de uma jovem, Lizbeth, quando esta conduzia o carro levando a filha bebé na cadeirinha no lugar do pendurada, e disparou cerca de dez tiros à queima-roupa através da janela. Aconteceu na quarta-feira, em Nice, França, e deixou a população chocada. A mulher, de 23 anos, morreu; a filha, de sete meses, saiu ilesa do tiroteio. O suspeito é um homem nascido em Portugal, identificado pelo jornal Le Figaro como Octaviano M. V., ex-companheiro da sogra da vítima, e foi detido no sábado, 24 de janeiro, tendo, este domingo, 25, ficado em prisão preventiva.Segundo informações avançadas pela imprensa francesa, o suspeito, com 45 anos, estava já sujeito a dois mandados de detenção, um nacional e um europeu. Na semana passada, já tinha sido detido por agressão qualificada à ex-companheira, madrasta de Lizbeth. Nessa altura, foi colocado sob supervisão judicial, com uma ordem de restrição que o proibia de se aproximar dela.No sábado, após uma caça ao homem n sequência da morte de Lizbeth, foi detido numa casa nas colinas acima de Grasse e este domingo foi formalmente acusado de homicídio, tendo-se mantido em silêncio quando foi presente a um juiz, o qual determinou prisão preventiva. Outras duas pessoas que haviam sido detidas no sábado, por suspeitas de poderem tê-lo ajudado, já haviam sido libertadas nesse mesmo dia.Já antes, em 2014, segundo conta a France Info, tinha sido acusado de violação, mas o caso foi arquivado por falta de provas. E as autoridades investigam agora o seu passado em Portugal, havendo indicações de que terá sido acusado de roubo qualificado em 2000. Em França, diz a mesma fonte, foi condenado por conduzir sem habilitação.Funcionário de um ginásio, era tido como alguém tranquilo, o que contrasta com a faceta de homem aparentemente violento, possessivo e ciumento no seu círculo familiar, na comunidade cabo-verdiana de Nice, diz o Le Figaro.