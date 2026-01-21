Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Paulo Neves, presidente do IPDAL
Paulo Neves, presidente do IPDALLeonardo Negrão
Internacional

“Portugal tem vindo a fortalecer o seu interesse e a sua ação no espaço latino-americano e caribenho”

O Instituto para a Promoção da América Latina e das Caraíbas (IPDAL) celebra 20 anos e o DN conversou com o presidente, Paulo Neves, sobre a geopolítica regional e as relações com Portugal.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
América Latina
Paulo Neves
IPDAL
América Latina e Caraíbas
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt