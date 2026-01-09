Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Malamud, numa foto de arquivo.
Carlos Malamud, numa foto de arquivo.Carlos Pimentel
Internacional

Carlos Malamud: “Enterrar o chavismo nesta fase do processo parece-me muito prematuro”

Historiador e investigador do Real Instituto Elcano, de Madrid, explica como ações dos EUA podem levar a um ressentimento de longo prazo e fala das divisões que podem surgir dentro do regime.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Venezuela
Nicolás Maduro
edição impressa
Carlos Malamud
Delcy Rodríguez

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt